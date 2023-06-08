Одежду в России запретят выбрасывать в мусорные баки

Выбрасывать одежду наравне с другим мусором планируют запретить. Сейчас это обсуждают Российский экологический оператор (РЭО), Минприроды и представители бизнеса, пишут «Известия».

Предполагается, что старые вещи будут сдавать в розницу. В магазинах, где продают текстиль, поставят специальные контейнеры. Такая практика давно существует за рубежом.

В России старые одежда и обувь сейчас попадают на полигоны. Вычленить их из общего потока мусора и переработать невозможно, это наносит вред экологии.

РЭО планирует поощрять тех, кто сдает вещи. Например, дать им бонусы или скидки в магазинах. // фото: www.freepik.com