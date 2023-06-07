Роботакси запустили в российском регионе

В Москве с 7 июня курсирует беспилотное роботакси. Сервис работает пока в тестовом режиме в районе Ясенево, сообщает 47news.ru. Пассажиры могут заказать поездку в приложении Яндекс Go. Такси под управлением искусственного интеллекта работает с 7:00 до 01:00. Вся поездка проходит под контролем водителя-испытателя.

В Ясенево около 40 точек посадки и высадки. Прокатиться в «умном» такси пока могут те, кто заранее направил заявку. Доступ для всех остальных откроют позднее. // фото скриншот 47news.ru