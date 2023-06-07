Молодых россиян научат работать с проектами в сфере медиа

Программа по подготовке медиа- и пиар-технологов в области интернет-коммуникаций «Мастерская новых медиа» запускает новое направление «Молодые медиапрофессионалы». Участвовать в нем могут специалисты от 18 до 25 лет: студенты старших курсов и выпускники медиафакультетов и медиашкол, сотрудники вузовских и молодежных медиацентров, молодые блогеры, SMM-специалисты, контент-мейкеры, сотрудники СМИ и агентств.

Программа стартует в конце июля, обучение бесплатное. Подать заявку и пройти первые этапы отбора можно до 19 июня по этой ссылке. Участникам предстоят четыре недельных модуля обучения в Москве с перерывом между модулями в 2-3 недели.

Те, кто пройдет отбор, смогут увидеть изнутри, как создается и развивается медиаиндустрия, обещают организаторы. Участники получат возможность проработать идеи для медиапроектов, собрать команду для них и получить ресурсную поддержку для реализации, а также новые связи и знакомства.

Спикерами программы станут ведущие эксперты в сфере медиа, лидеры мнений и люди, принимающие управленческие решения. В последние два года опытом с участниками делились телерадиожурналист Владимир Соловьев, генеральный директор АНО «Институт развития интернета» Алексей Гореславский, генеральный директор АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак.

Всего за два года «Мастерская новых медиа» выпустила около 500 специалистов из 78 регионов России. Больше 50 выпускников получили карьерное продвижение. // фото ru.freepik.com