Минздрав назвал число жертв напитка «Мистер Сидр»

Число отравившихся суррогатным сидром в России достигло 96 человек. Из них 30 человек умерли. Такие данные приводит РИА Новости со ссылкой на Минздрав РФ.

В ведомстве уточнили, что среди пострадавших от отравления пятеро несовершеннолетних и одна беременная женщина.

«На стационарном лечении в медицинских организациях Ульяновской, Самарской, Нижегородской, Пензенской, Курганской областей и Республики Удмуртия находятся три пациента в крайне тяжелом состоянии, 29 пациентов в тяжелом состоянии, 32 - средней степени тяжести, два - легкой степени тяжести»,

- отмечается в заявлении Минздрава.

Напомним, напиток «Мистер Сидр», убивший десятки человек, ищут сейчас по всей стране. В Карелии отравлений не зафиксировано, тем не менее, Минэк рассылает участникам алкогольного рынка письма, в которых предлагает приостановить до выяснения обстоятельств розничную продажу, в том числе на розлив, пивного напитка «Мистер Сидр» с различными вкусами и «Лето сидр голубая лагуна». Всего в списке министерства 15 наименований напитка. // Фото: unsplash.com