Икону «Троица» вернут в Третьяковскую галерею на реставрацию

Икона Андрея Рублева «Святая Троица» вернется на реставрацию в Третьяковскую галерею. Об этом заявил советник президента России по культуре Владимир Толстой, сообщает ТАСС.

- Мы должны думать о том, что наши главные святыни, наши культурные ценности, сакральные ценности должны быть сохранены для следующих поколений,

- объяснил он.

Толстой подчеркнул, что возвращение знаменитого шедевра XV века предусмотрено договором передачи иконы Русской православной церкви.

Напомним, это решение принял 15 мая российский президент Владимир Путин. Икона сейчас уже в Храме Христа Спасителя в Москве и в течение года будет находиться там.

Потом она должна занять свое историческое место в Троицком соборе Свято-Троицкой Сергиевой лавры в Сергиевом Посаде. Ранее «Троица» находилась в Третьяковской галерее. // фото: РИА Новости