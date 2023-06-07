Вильфанд рассказал о температуре воды на курортах Черного моря

Вода на курортах Черного моря прогреется до комфортной температуры не раньше середины июня. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, его слова приводит ТАСС.

Так, на сегодняшний день лучше всего вода прогрелась в Сочи, Ялте и Туапсе - до 20 градусов. В Феодосии и Геленджике море еще холодное - 18 градусов, а в Анапе и вовсе 16 градусов.

Роман Вильфанд отметил, что вода должна прогреться до 22 градусов, чтобы считаться комфортной. // Фото «Петрозаводск говорит»