Опасный сидр изымают из оборота, в Карелии приостановили продажи

Опасный напиток «Мистер сидр» изымают по всей стране после массового отравления людей. По данным на вечер 6 июня специалисты территориальных органов Роспотребнадзора изъяли из оборота 37,6 тысяч литров потенциально опасного пивного напитка, произведенного в Самарской области.



Больше всего сидра изъяли в Курганской области, Удмуртии и Крыму. Напиток также нашли и изъяли во Владимирской области, Мордовии, Рязанской, Самарской, Ульяновской и Пензенской областях, в Пермском крае и республике Марий Эл.

В ведомстве заявили, что мероприятия по выявлению и изъятию продукции продолжаются по всей России. Россиян призвали быть бдительными при приобретении слабоалкогольных напитков и сразу же сообщать о случаях продажи продукции «Мистер сидр».

В Карелии случаи отравления не фиксировались, заявлял 5 июня региональный Роспотребнадзор. Тем не менее продукцию ищут и в нашем регионе. Как стало известно редакции «Петрозаводск говорит», карельский Минэк начал рассылать участникам алкогольного рынка письма, в которых предлагает приостановить до выяснения обстоятельств розничную продажу, в том числе на розлив, пивного напитка «Мистер сидр» с различными вкусами и «Лето сидр голубая лагуна». Всего в списке министерства 15 наименований напитка.

В региональном министерстве добавили, что карельский Роспотребнадзор принимает меры по изъятию продукции из оборота, а Росалкогольрегулирование заблокировало в своей информационной базе все разрешительные документы на продукцию. // фото unsplash.com