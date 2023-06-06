В бюджете ищут деньги на погашение долгов троллейбусного управления

Энергетики готовы отключить подстанции, питающие троллейбусные линии в Петрозаводске. Все из-за растущих долгов «Городского транспорта». Как сообщили в «Энергокомфорте», в начале 2022 года долг предприятия составлял чуть более 6,5 млн рублей. За 16 месяцев из-за нерегулярных платежей, пеней и судебных издержек сумма выросла почти в 4,5 раза, достигнув почти 28 млн рублей.

В ПМУП «Городской транспорт» поспешили заверить, что предприятие работает в штатном режиме. Там сообщили, что сейчас решается вопрос о выделении из бюджета столицы Карелии субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по транспортному обслуживанию населения. Деньги выделяют для компенсации разницы между экономически обоснованным тарифом и тем, что платят пассажиры.

«В 2023 году экономически обоснованный тариф составляет 52,25 руб., цена разового билета 38 руб., а месячного проездного для школьников и студентов – 500 руб. Средства субсидии позволят предприятию в том числе произвести оплату за электроэнергию», - прокомментировали в муниципальной организации.