Список почетных жителей Карелии пополнили новые имена

Константин Панов, Максим Воробьев, Владимир Майзус и Евгений Воскобойников стали почетными гражданами республики. Соответствующий указ уже подписан.

Почетным гражданином стал фронтовик Константин Панов. Он участвовал в штурме Берлина, после войны продолжил службу, занимался воспитанием молодежи, работал с ветеранами.

Максим Воробьев управляет «Карельским окатышем», предприятие справилось с последствиями западных санкций, сохранило объемы производства. Владимир Майзус возглавляет Онежский судостроительно-судоремонтный завод. Также почетным гражданином стал гендиректор строительной компании «Век» Евгений Воскобойников.

Все они внесли огромный вклад в развитие Карелии. Руководство региона поблагодарило их за труд, пожелало новых успехов.