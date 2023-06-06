Опасный сидр-убийцу из Самарской области ищут в Карелии

Ядовитое пойло из Самарской области «Мистер сидр», в составе которого нашли примеси метанола и этилбутирата, ищут на прилавках торговых точек в Карелии. Отравления, в том числе со смертельным исходом зафиксированы в нескольких регионах страны, следователи возбудили уголовное дело, индивидуальный предприниматель из Самары задержан, ядовитое зелье изымают.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, по данным на 5 июня случаев отравления от употребления алкогольного пивного напитка в Карелии не зарегистрировано.

«В настоящее время должностными лицами Управления принимаются меры по изъятию такой продукции из оборота. В частности, организации, занятые продажей пищевой продукции, проинформированы о факте выявления опасной продукции. Организован мониторинг без взаимодействия с юридическими лицами с целью выявления в продаже опасного алкоголя»,

- сказано в сообщении ведомства.

Роспотребнадзор находится на связи с медицинскими организациями региона, лаборатории готовы к проведению исследований продукции. Жителей Карелии призвали не употреблять «Мистер сидр», а при обнаружении напитка сообщать в Роспотребнадзор по телефону 8 (814) 279-74-20 или по почте: sanepid@karelia.ru