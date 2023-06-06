Мусор соберут с берегов Неглинки и Лососинки

Петрозаводск присоединится к марафону зелены дел. Мусор будут собирать с берегов реки Лососинка в Зарецком парке и реки Неглинка в сквере Кармановская плотина.

Эко-акция стартует 8 июня в 16:00. Всех желающих приглашают присоединиться. Будет две точки сбора. Одна у французского мостика, вторая возле входа в спорткомплекс «Луми».

Одеваться советуют по погоде, а резиновые сапоги не будут лишними. Минприроды Карелии обеспечит участников мешками и перчатками.