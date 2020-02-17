Обязательный призыв в армию для женщин могут ввести в Финляндии

В скором времени сложившуюся систему призыва на военную службу в Финляндии могут ждать значительные нововведения: финские парламентарии обсуждают идею о введении воинской обязанности для женщин. Ранее дамы могли поучаствовать в призыве добровольно, сообщает Yle.

По сведениям издания, сейчас каждый третий молодой человек не проходит военную службу. Некоторые вообще не служат, остальные по той или иной причине прерывают службу. В результате этого все больше популярности набирает идея об обязательном военном призыве женщин.

Министр обороны Антти Кайкконен (Центр) готов рассмотреть такой вариант женской службы:

«Следует рассмотреть вопрос. В ходе призыва можно было бы рассказать о возможностях, которые служба в армии предлагает. Заодно можно было бы проверить, все ли в порядке у молодых людей и при необходимости посоветовать, куда можно обратиться за помощью».

Парламентская рабочая группа с участием всех партий скоро приступит к подготовке реформы оборонительных сил. Кайкконен надеется, что рабочая группа обсудит вопрос о ведении призыва для женщин.

Также Союз резервистов поддерживает предложение. Второй председатель союза Терхи Хакола отмечает, что в Финляндии много женщин, которые могли бы стать отличными солдатами. Впрочем, они не обязательно должны сосредоточиваться на тех же областях, что и мужчины - особенности ведения войны в современном мире подразумевают новые навыки.