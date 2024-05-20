Объявлен новый участник фестиваля «Воздух Карелии»

Участник одиннадцатого сезона проекта «Голос» выступит на музыкальном фестивале «Воздух Карелии» (6+).

На сцене вотчины Талвиукко в Чалне выступит проект Nuzhen. Его фронтмен – музыкант, композитор Дмитрий Жуков.

Среди других ранее объявленных участников: группа «Кино», Кипелов, Вадим Самойлов («Агата Кристи»), Dabro, лидер «Смысловых галлюцинаций» Сергей Бобунец, Rock Privet, Игорь Растеряев, «Операция Пластилин», «План Ломоносова», «Конец Фильма», «Кирпичи», «Тролль Гнет Ель», Юрий Лоза, «Нэил Шери», Jane Air, GSPD, «Черный Вторник» (трибьют «Сектор Газа»), Rammproject (трибьют Rammstein), «Форт», Tattooin, «Плеяды», «СА:МИ», Sadless, «Поэмы Дарвина», «Включай микрофон», The Translators, Nagart, «Бригадный подряд», «Истинный облик», «Полифония», «Группа Ё» и «Жить», «Имплоzия», «Улыбаются трамваи» и «Катюша», «Ангел НеБес».

Напомним, фестиваль «Воздух Карелии» пройдет 14-16 июня. Мероприятие проводится при поддержке президентского фонда культурных инициатив. // фото «Петрозаводск говорит»