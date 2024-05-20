«Карельский шабаш» прошел в карельской столице

В Театре кукол республики Карелия состоялось необычное мероприятие - рок-фолк фестиваль под названием «Карельский шабаш» (16+). Организатором выступила студентка Карельского колледжа культуры и искусств Екатерина Курикка.

«Этот фестиваль - это моя дипломная работа. Я очень люблю Карелию и вдохновляюсь ее природой и культурой. Однажды я узнала, что в Карелии находится одно из старейших захоронений шаманов, и я начала раскручивать эту тему. Что, собственно, и вылилось в идею такого фестиваля»,

- рассказала нам Екатерина.

Шабаш открылся своеобразным показом мод, после чего зрителей ждало театрализованное представление, насыщенное архаичностью древних обрядов. В этом представлении также приняли участие известные петрозаводские музыканты, такие, как артист Национального театра Никита Анисимов, и фолк-группы «Си Ма» и TUARI. А зрители, посетившие мероприятие, выразили надежду, что этот фестиваль будет иметь продолжение и встанет в один ряд с другими знаковыми фестивалями карельского лета. (Видео)