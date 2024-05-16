Объявлен еще один участник фестиваля «Воздух Карелии»

Этим летом в вотчине Талвиукко выступит карельская группа.

Своим творчеством согреют гостей фестиваля «Воздух Карелии» (6+) музыканты из коллектива «Истинный облик». Они выступят 15 июня. В этот же день заявлено выступление советского и российского музыканта Юрия Лозы.

Среди других участников: группа «Кино», Кипелов, Вадим Самойлов («Агата Кристи»), Dabro, лидер «Смысловых галлюцинаций» Сергей Бобунец, Rock Privet, Игорь Растеряев, «Операция Пластилин», «План Ломоносова», «Конец Фильма», «Кирпичи», «Тролль Гнет Ель», «Нэил Шери», Jane Air, GSPD, «Черный Вторник» (трибьют «Сектор Газа»), Rammproject (трибьют Rammstein), «Форт», Tattooin, «Плеяды», «СА:МИ», Sadless, «Поэмы Дарвина», «Включай микрофон», The Translators, Nagart, «Бригадный подряд».

Музыкальный фестиваль «Воздух Карелии» пройдет 14-16 июня в Чалне. Мероприятие проходит при поддержке президентского фонда культурных инициатив. // Фото «Петрозаводск говорит»