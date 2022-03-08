«Обвиняемый объяснил свои действия алкогольным опьянением»

Вечером 1 января 2022 года в поселке Рабочеостровск к патрульным полицейским обратилась семейная пара: люди жаловались на пьяного, который пытался повредить их автомобиль.

Сотрудниками полиции обвиняемый был обнаружен в подъезде дома в состоянии сильного алкогольного опьянения, вел себя агрессивно. Отказался выполнять требование полицейских пройти в патрульный автомобиль и начал оказывать сопротивление.

В момент попытки усадить обвиняемого в машину обвиняемый нанес полицейскому удары головой в область лба и ногой в лицо.

Следователями Кемского следкома расследовали дело по обвинению 25-летнего мужчины в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им должностных обязанностей). Максимальное наказание по данной статье предусмотрено в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Обвиняемый признал свою вину и объяснил свои действия алкогольным опьянением.

В настоящее время проведены все необходимые следственные действия, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. // Фото: Следком Карелии