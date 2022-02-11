Обвиняемый хотел гулять по ночам и заплатил за это сотруднику УФСИН

Петрозаводский городской суд рассмотрит уголовное дело о даче взятки сотруднику службы исполнения наказаний.

Обвиняемому в мошенничестве 52-летнему петрозаводчанину избрали меру пресечения в виде запрета совершать некоторые действия. В частности, он не мог выходить из дома с 22:00 до 06:00. Но это не устроило мужчину, сообщили в прокуратуре Карелии.

Обвиняемый решил обеспечить себе свободу по ночам. Для этого он заплатил начальнику петрозаводского филиала уголовно-исполнительной инспекции 20 тысяч рублей. Это был задаток, всего взятка должна была составить 60 тысяч рублей.

За эти деньги сотрудник УФСИН обещал отключить электронный браслет, надетый на фигуранта уголовного дела. Техническое устройство позволяло контролировать его перемещения.

Взятку обвиняемый передал прямо в процессе следственного эксперимента. Однако взяточника тут же задержали и теперь будут судить. // Фото: Maria_Domnina/pixabay.com