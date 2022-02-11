Юная девушка не могла рано вставать, поэтому отправится в колонию

Девушку в Сортавале еще в октябре 2021 года осудили за причинение легкого вреда здоровью знакомой. Суд приговорил 18-летнюю горожанку к 100 часам обязательных работ. Недавно их заменили на отбывание наказания в колонии-поселении, сообщили в прокуратуре Карелии.

Девушка должна была отработать 100 часов, но в итоге не отбыла ни часа наказания. Ее неоднократно пыталась побудить к работе уголовно-исполнительная инспекция.

Однако юная жительница Сортавалы объясняла, что не может рано вставать по утрам. Тогда сотрудники инспекции попросили суд заменить наказание на реальный срок, их поддержала прокуратура.

В результате суд заменил 100 часов обязательных работ на 12 дней лишения свободы в колонии-поселении. // Фото: phonoteka.org