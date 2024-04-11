Обвиняемого в убийстве жителя Карелии арестовали

65-летнего мужчину, которого обвиняют в убийстве сына своей сожительницы, арестовали.

Преступление произошло 7 апреля в Сортавале. Конфликт назревал давно, но в тот день 45-летний мужчина оскорбил подвыпившего сожителя матери. Тот схватил нож и дважды ударил потерпевшего в живот. Опомнившись, он позвонил в «скорую» и полицию. Но помочь истекавшему кровью мужчине уже не смогли.

Подозреваемого задержали, он сознался в содеянном. Следственные действия продолжаются. // фото скриншот видео пресс-службы СУ СК по РК