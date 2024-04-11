Талые воды затопили дома на Муезерской в Петрозаводске

Весенний потоп переживают и петрозаводчане. Искусственные озера образовались у жилых домов на Муезерской улице. Воду откачивают, но пока не удалось добиться подвижек. Вода все прибывает.

Сегодня утром на месте ЧП побывала сити-менеджер. Инна Колыхматова написала на своей странице в соцсети, что сотрудники МЧС предоставили две дополнительные помпы, работать они будут сутки.

«Поручила специалистам ЖКХ, МКУ «Служба заказчика» контролировать откачку воды в круглосуточном режиме». – добавила сити-менеджер. // фото скриншот видео