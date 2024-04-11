Канализационные стоки вместе с талой водой затопили огороды и дома

Жильцы домов на улице Набережная в карельском городе Лахденпохья переживают настоящий потоп.

Вода начала прибывать с понедельника. 10 апреля специалисты дважды откачивали ее, но ситуация практически не изменилась. Канализационные стоки вместе с талыми водами затопили огороды и подобрались к фундаментам домов, рассказали в сообществе администрации Лахденпохского района. Приход «большой» воды переживают жильцы домов №2, 5 и 11.

Один канализационный колодец рядом оказался вычищен, по другим направлены заявки. С колодцем у дома №5 возникли сложности. Вода течет, но много и талых вод – поэтому понять причину течи специалисты пока не могут. Мероприятия по откачке воды с придомовых участков продолжат сегодня. // фото VK-группа «Лахденпохский район»