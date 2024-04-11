11 апреля 2024, 10:27
Вода подступает, но в эвакуации людей нет необходимости
В деревне Виданы ждут приезда МЧС
Для оценки ситуации с разливом воды в деревне Виданы и определения дальнейших мероприятий, ожидают специалистов регионального МЧС. Вода подтопила улицу Крупская.
Уровень воды в реке Шуя повысился незначительно, отмечают власти Пряжинского района.
«Эвакуация населения не требуется. Пострадавших нет», - говорится в сообщении паблика
Ранее в районе населенного пункта подтопило дорогу. // фото скриншот