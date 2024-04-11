Вода подступает, но в эвакуации людей нет необходимости

Для оценки ситуации с разливом воды в деревне Виданы и определения дальнейших мероприятий, ожидают специалистов регионального МЧС. Вода подтопила улицу Крупская.

Уровень воды в реке Шуя повысился незначительно, отмечают власти Пряжинского района.

«Эвакуация населения не требуется. Пострадавших нет», - говорится в сообщении паблика

Ранее в районе населенного пункта подтопило дорогу. // фото скриншот