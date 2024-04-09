Дорогу в карельской деревне подтопило из-за ледохода

На реке Шуя из-за теплой погоды начался ледоход. В результате подтопило дорогу в районе деревни Виданы Пряжинского района, сообщили в Госкомитете Карелии по ОЖ и БН.

Чтобы не допустить подтопления домов в этой деревне и расположенных ниже вдоль реки, на место выехали сотрудники Карельской республиканской поисково-спасательной службы.

Они обследуют ледоход и выявят возможные ледяные заторы на реке. После этого станет понятно, нужны ли взрывные работы. // фото: Госкомитет Карелии по ОЖ и БН