Мэрия Петрозаводска хочет поменять законы в отношении маршрутчиков

Администрация Петрозаводска намерена попытаться изменить законодательство, которое регулирует взаимоотношения с перевозчиками. Сейчас влиять на деятельность транспортных компаний городские чиновники не могут, рассказала мэр Инна Колыхматова.

По ее словам, перевозчики в данный момент работают не по контрактам, а по свидетельствам, которые получают на пять лет. Последние им выдали не так давно, и они действительны до 2026 года. Отозвать эти свидетельства невозможно, отсюда масса проблем с транспортной реформой.

Во вторник, 9 апреля, в горадминистрации прошло совещание, в котором в том числе приняли участие глава минтранса республики, сотрудники Ространснадзора и ГИБДД.

- Обсудили возможность внесения изменений в законодательство на республиканском уровне в части отзыва свидетельств на перевозки. Подобную работу ведут другие регионы, поручила юристам изучить опыт,

– заявила Инна Колыхматова.

По ее словам, это не быстрая работа, но чиновники «не опускают руки». // фото: администрация Петрозаводска