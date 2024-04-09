Ограничения движения вводят на трассах Карелии

Ограничения движения ряда автомобилей скоро введут в Карелии. Речь идет о грузовиках массой более 10 тонн, напомнили в Госавтоинспекции. В ряде районов республики запреты начнут действовать раньше.

Так, ограничения введут с 15 апреля по 15 мая в Лахденпохском, Сортавальском, Олонецком, Кондопожском, Прионежском, Медвежьегорском, Пудожском, Пряжинском, Питкярантском и Суоярвском районах.

С 25 апреля по 25 мая они будут действовать в Кемском, Калевальском, Лоухском, Беломорском Муезерском, и Сегежском районах и в Костомукше.

ГИБДД советует водителям учитывать это, быть внимательными, руководствоваться положениями ПДД и требованиями установленных знаков. // фото: freepik.com