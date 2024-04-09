Жители Петрозаводска поставили свою оценку действиям мэрии в режиме ЧС

В петрозаводской администрации состоялось открытое планерное совещание, на которой обсуждали последствия циклона «Патриция». Он принес с собой похолодание и сильные осадки в виде снега и дождя. По информации Гидрометцентра Карелии, за сутки выпало 33 мм осадков при месячной норме апреля в 32 мм. Из-за сильной метели администрация города ввела 3 апреля режим ЧС.

Руководство Петрозаводска провело несколько экстренных заседаний комиссии по чрезвычайным ситуациям. Тем временем Кондопожское ДРСУ вывело на улицу всю имевшуюся в наличии технику, также для борьбы с непогодой привлекли и технику коммерческих организаций. В результате в пятницу, 5 апреля, режим ЧС был отменен, однако в городе продолжает действовать режим повышенной готовности в связи с уборкой снега и пропуском весенних паводковых вод.

Первый заместитель главы Петрозаводска Михаил Ершов заявил, что действиям администрации по ликвидации последствий ЧС можно дать оценку «удовлетворительно».

Наша съемочная группа решила уточнить у горожан, насколько они согласны с такой оценкой. И, согласно ответам жителей столицы Карелии, можно заключить, что они так не считают. // Видео: Юрий Крупянский, телеканал "Ника плюс".