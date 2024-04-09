На мойку дорог и покос травы Петрозаводску выделено 150 млн рублей

150 миллионов рублей выделят Петрозаводску на содержание улично-дорожной сети. Это средства из Дорожного фонда Карелии.

Деньги потратят на ремонт дорог - устранение повреждений и деформаций. Также на эти средства будут очищать дороги и тротуары, косить траву и убирать ее, убирать смет. Также средства предназначены для покраски ограждений на мостах. // фото «Петрозаводск говорит»