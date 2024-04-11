Рецидивист ночью вскрыл магазин в Карелии

В полицию Сортавалы обратилась работница одного из магазинов. Утром она пришла на работу и обнаружила, что торговая точка взломана. По всем признакам кто-то искал деньги в кассе, но выручка хранилась в другом месте и не пострадала, сообщает пресс-служба МВД по РК.

С помощью записей с камер наблюдения полицейские установили подозреваемого. Им оказался 22-летний местный житель, который ранее уже был судим. Он был задержан и во всем признался.

Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на кражу со взломом. // Фото: unsplash.com / Scott Rodgerson