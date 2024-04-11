11 апреля 2024, 10:26
Рецидивист ночью вскрыл магазин в Карелии
Полицией Сортавалы установлен подозреваемый в покушении на кражу
В полицию Сортавалы обратилась работница одного из магазинов. Утром она пришла на работу и обнаружила, что торговая точка взломана. По всем признакам кто-то искал деньги в кассе, но выручка хранилась в другом месте и не пострадала, сообщает пресс-служба МВД по РК.
С помощью записей с камер наблюдения полицейские установили подозреваемого. Им оказался 22-летний местный житель, который ранее уже был судим. Он был задержан и во всем признался.
Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на кражу со взломом. // Фото: unsplash.com / Scott Rodgerson