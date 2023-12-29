29 декабря 2023, 14:49
Обстоятельства трагедии в доме на Архипова установят следователи
В Петрозаводске в квартире пятиэтажного дома на пепелище нашли тело погибшего
Обгоревшее тело обнаружили в квартире дома на Архипова в Петрозаводске, где накануне вечером произошел пожар. Кадры вырывающегося наружу пламени и работы пожарных публиковали в соцсети очевидцы.
Следователи устанавливают обстоятельства гибели человека. начали проверку, назначены медицинская и генетическая экспертизы. Точную причину возгорания в квартире на пятом этаже установят после проведения пожарно-технической судебной экспертизы.
По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение. // фото пресс-служба СУ СК по РК