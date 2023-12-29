29 декабря 2023, 14:44
Молодой вандал в Сортавале беспричинно разгромил чужую машину
Житель Карелии специально повредил чужое имущество и не смог объяснить причину странного поступка
Автомобилист в Сортавале ранним утром услышал шум и выглянул в окно. Мужчина увидел, как его машину пинает и бьет палкой незнакомец, сообщили в МВД Карелии.
Хозяин автомобиля выбежал на улицу, но поймать вандала не смог – молодой человек убежал.
Эксперты оценили ущерб более чем в 46 тысяч рублей: повреждена дверь, вырвано боковое зеркало. Мужчина обратился в полицию.
Полицейские вскоре нашли и задержали 23-летнего подозреваемого. Местный житель признал свою вину, но назвать причину дикого поступка не смог. Возбуждено уголовное дело. // фото: freepik.com