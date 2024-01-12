Общежитие обокрали в Кондопоге

В полицию Кондопоги обратился 45-летний местный житель. Он рассказал, что стал жертвой преступления, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Мужчина пояснил, что проживает в общежитии. Из общего коридора была похищена принадлежащая ему стиральная машинка. Также он заметил, что пропал холодильник другого жильца, который недавно съехал и не успел забрать технику.

Под подозрение попал 37-летний мужчина, который живет неподалеку. Он признался, что давно приметил технику и решил ее украсть. Ночью с помощью приятелей он вынес холодильник и стиральную машинку и перенес их в соседний дом, где нашлись покупатели.

Похищенное изъято. По факту кражи возбуждено уголовное дело. // Фото: unsplash.com / Scott Rodgerson