Магазин полыхал в карельском поселке

В четверг в 9 часов 59 минут на пульт пожарно-спасательной службы Кондопожского района поступило сообщение о том, что в поселке Гирвас горит магазин, расположенный в деревянном здании. Об этом информирует источник, близкий к МЧС по РК.

Не прошло и пяти минут, как поселковые пожарные были на месте происшествия. К этому моменту в деревянном строении огнем было объято чердачное помещение, и пламя выбилось на кровлю. Несмотря на это, шестеро поселковых пожарных в течение 15 минут смогли остановить распространение огня, после чего пожар был ликвидирован полностью.

В результате ЧП в деревянном здании были повреждены чердачное помещение и кровля на общей площади 30 квадратных метров.

По предварительным данным специалистов, пожар в магазине произошел из-за неправильного устройства и эксплуатации печи и дымохода. Сейчас по данному происшествию проводится проверка. Материальный ущерб устанавливается. // Фото: freepik.com / Rochak Shukla