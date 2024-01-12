Пожар в многоэтажке произошел ночью в Петрозаводске

Сегодня ночью в 3 часа 58 минут на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме в Скандинавском проезде. Об этом информирует источник, близкий к МЧС по РК.

Когда пожарные прибыли к месту вызова и зашли в подъезд, то увидели дым, идущий из квартиры, расположенной на первом этаже. Внутри помещения в плотном дыму пожарные обнаружили мужчину, которого вынесли в безопасное место и оказали первую помощь.

Также из других квартир в безопасную зону было эвакуировано два человека. После того, как жизням людей ничего не угрожало, пожарные быстро справились с огнем.

В результате ЧП в квартире были повреждены постельные принадлежности и оконная рама окна, возле которого стояла кровать.

Причину пожара сейчас устанавливают специалисты. Не исключено, что спасенный мужчина уснул с непотушенной сигаретой и чуть не погиб. Сейчас по данному инциденту проводится проверка. // Фото: freepik.com / Ilovehz