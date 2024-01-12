Аварийное отключение электричества произошло ночью в Петрозаводске

Сегодня в 3 часа ночи в Петрозаводске произошло отключение электричества. Об этом сообщает ЕДДС.

По данным службы, без света остались дома на улице Онежской флотилии. Причиной отключения стало повреждение на сетях. Ведутся восстановительные работы.

Ориентировочное время возвращения ресурса в дома горожан не указывается. // Фото: unsplash.com / Anthony Indraus