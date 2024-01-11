Женщина ослепла после похода к косметологу

Один глаз россиянки перестал видеть после процедуры у косметолога. Инцидентом в Волгоградской области заинтересовались следователи.

Местная жительница пришла к специалисту, чтобы сделать процедуру по коррекции мимических морщин на лбу и межбровной области. Но в результате женщина ослепла, сообщает «Лента». Процедуру выполняла 37-летняя женщина, оказалось, она работала без лицензии.

Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей. // фото unsplash.com/ Amanda Dalbjorn