Общественники очистят пляжи Карелии от мусора

Экологическая акция «Чистое Онего» стартует 4 сентября и продлится до 6 сентября.

За несколько дней общественники и волонтеры очистят прибрежную полосу Онежского озера от мусора в местах отдыха горожан: «Сайнаволок», «Петушки», «Пески» в Петрозаводске; Кондопоге; Медвежьегорске, Пиндушах, Повенце, Челмужах, Толвуи, Великой Губе, поселке Больничный; в поселках Пудожгорский, Пяльма, Шальский; в поселке Шуя, селах Шокша, Рыбрека и Заозерье.



Акция проводится четвертый год подряд, сообщает паблик ОНФ. Ежегодно в ней участвуют от 600 до 1000 волонтеров из 20 и более населенных пунктов Карелии. В прошлом году с прибрежной полосы Онежского озера и территории заказника «Заозерский» удалось собрать более семи тонн мусора.