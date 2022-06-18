Общественник из Карелии: «Надо знать имена преступников»

Участники общественной инициативы «Трибунал» при поддержке Общественно Палаты РФ создали одноименный сайт, который рассказывает о преступлениях украинских неонацистов против мирного населения. Член Общественной палаты Карелии Илья Герасёв считает, что такой ресурс очень актуален - он может помочь в расследованиях преступлений украинских боевиков.

Своевременная фиксация и размещение совершаемых деяний на сайте способствует широкой огласке и помогает в выявлении неизвестных преступлений. Те, кто совершает военные преступления и преступления против мирных граждан, рано или поздно должны будут понести ответственность,

‒ сказал Илья Герасёв.

Информационный ресурс создан для того, чтобы зафиксировать преступления украинских боевиков, которые совершались с 2014 года. На сайте собраны как сами преступления, так и люди их совершившие. Также на сайте указаны преступные организации, запрещенные на территории РФ. В географию проекта включены Луганская и Донецкая народные республики, юго-восток Украины и другие территории.

Член общественной палаты Карелии Наур Гокинаев с 2014 года был в Донбассе десять раз.

Мы должны знать персоналии конкретных преступников, которые отдавали преступные приказы о расстреле пленных и гражданских. Которые до сих пор отдают приказ бомбить мирные города и села. Тех, кто прикрывается гражданским населением. Конкретных командиров батальонов, командиров полков. Это важно помнить,

‒ отметил Гокинаев.

Об этом же говорит, комментируя запуск интернет-ресурса «Трибунал», журналист и общественник Марина Ахмедова:

На войне многие преступления совершаются потому, что зачастую остаются безнаказанными. И наша цель – это изменить. Мы хотим сделать так, чтобы это не кануло в небытие. Все тайное станет явным. Может у кого-то это отобьет желание совершать преступления, убивать, насиловать, издеваться над людьми.

На сайте в разделе «Досье» появились две вкладки: «Военное руководство» и «Исполнители». Новая система значительно упрощает процесс поиска конкретного лица, а также позволяет пользователям определиться со статусом героя. База постоянно пополняется и обновляется. Все данные в картотеке военных преступников проверяются Военной прокуратурой.