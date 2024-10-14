Образовавшийся на реке Шуя затор начали расчищать

Из веток и поваленных деревьев на реке Шуя образовался затор. Его начали расчищать сотрудники Управления автомобильных дорог Карелии, рассказали в администрации Суоярвского района.

Затор возник в районе пешеходного моста в поселке Игнойла. Судя по фотографиям, веток и деревьев очень много.

Они не только создают угрозу подтопления, но и могут затруднить работу плотины ГЭС-26 «Игнойла», расположенной всего в 150 метрах ниже по течению. // фото: администрация Суоярвского района/ВКонтакте