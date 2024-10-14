В Карелии дикие звери потеряли осторожность и выходят к людям

Соцсети пополняют ролики и фотографии диких животных, которые перестали быть осторожными.

Так лисы в Олонецком районе выходят к человеку в поисках пропитания. В деревне Рыпушкалицы при свете дня рыжая лисичка бегала между домов. Ее без труда снял на телефон Александр Чижов.

«Не боится. Пришла прямо к дому. Я вышел, до нее метров пять было. Стал ее окликать, она «ноль» внимания: голову повернула и пошла дальше»,

— рассказал историю встречи мужчина.

Автор фотографии также отметил, что на вид лиса нездорова: истощена и чешется.

В группе «Подслушано в Олонце | Олонец | Олонецкий район |» опубликовано видео еще одной встречи с лисой. В маленьком сюжете видно, что где мужчина пытается подкормить рыжую гостью. В комментариях люди пишут, что лисы часто выходят к человеку и выпрашивают еду.

«Приходила вчера одна такая особа, мы умилялись, фоткали, а потом она утащила у нас курочку, только перышки остались», — пишет Валентина Пашкова.

Как покаывает практика, правила этикета животному не знакомы. У что кормить диких лис опасно. Это может быть вредно как для людей, так и для животных. //скрин видео Томаса Губина и фото Александра Чижова