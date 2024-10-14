14 октября 2024, 06:45
Общество

На берегу Ладоги рядом с нацпарком развернулась масштабная стройка

Формально земля выделена для ведения крестьянского хозяйства

В Лахденпохском районе на берегу залива Лускалахти Ладожского озера ведутся строительные работы. Судя по тяжелой технике, которая трудилась прямо в озере, видимо, углубляя дно, здесь затевается что-то серьезное.

Пытаясь выяснить кто и что с таким энтузиазмом строит на берегу Ладоги, мы направили запросы в Росприроднадзор, прокуратуру Карелии и Россельхознадзор.

Как выяснилось, расположенный на берегу залива Лускалахти земельный участок с кадастровым номером 10:12:0051301:3256 и площадью 11,9 гектара принадлежит на праве собственности ООО «Побережье Ладоги». Участок относится к землям сельхозназначения и предназначен для ведения крестьянского хозяйства. Но на создание крестьянского хозяйства происходящее на берегу Ладоги было непохоже. Подробности читайте здесь.

 

Обсудить
Метки: 
Лахденпохский район
Ладожское озеро
фермерское хозяйство
Строительство
Росприроднадзор
Россельхознадзор
прокуратура