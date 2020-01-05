Обнаружен самый большой цветок в мире

Ученые обнаружили в Индонезии самый большой цветок в мире – раффлезию, пишет РИА Новости со ссылкой на Центр охраны природных ресурсов Западной Суматры.

Как говорится в сообщении, диаметр цветка составляет почти 122 сантиметра. Это является абсолютным рекордом.

Отмечается, что раффлезия выросла на месте прежнего рекордсмена, диаметр которого составлял на 10 сантиметров меньше.

Раффлезия является паразитическим растением, которое не имеет листьев и корней. Все необходимые для жизни вещества она получает из тканей растения-хозяина через специальные корни-присоски.