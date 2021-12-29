Обманывать россиян стали под видом новогодних розыгрышей призов

Россиянам перед новогодними праздниками обещают щедрое вознаграждение от крупных брендов и приглашают поучаствовать в розыгрыше. Мошенническую схему выявила «Лаборатория Касперского», передает РИА Новости.

Аферисты действуют от имени известных российских ретейлеров. Они якобы хотят повысить качество обслуживания и предлагают принять участие в маленьком опросе.

Нужно всего лишь ответить на несколько простых вопросов и разослать сообщение своим контактам. Взамен «ретейлеры» обещают призы стоимостью от 500 тысяч рублей до миллиона.

На завершающем этапе жертв просят перевести на счет один рубль. Так как это символическая сумма, многие соглашаются. После этого преступники получают данные банковских карт, позволяющие списать любое количество денег со счета. // Фото: glazovlife.ru