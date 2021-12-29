Для непривитых россиян могут подорожать кредиты и ипотека

В 2022 году россияне, обратившиеся за ипотекой или крупным потребительским кредитом, могут столкнуться с необходимостью предъявить справку о вакцинации от ковида. В банковской среде рассматривают вариант, увеличивающий стоимость займа для непривитых, сообщают «Известия».

Согласно сведениям издания, это может получиться из-за увеличения страхового тарифа. Банки обычно предлагают клиентам оформить заем и одновременно купить страховку здоровья и жизни.

Страхование снижает риски кредитных организаций, поэтому у них есть право повысить проценты для незастрахованных.

Впрочем, однозначного мнения на этот счет пока что нет даже среди страховщиков. // Фото: highlandtaxresolution.com