Россиянам посоветовали, как хранить деньги в ближайшие месяцы

После объявления ФРС США о сворачивании выкупа активов доллар стал укрепляться по отношению к другим сильным мировым валютам. На этом фоне финансист Михаил Коган рассказал «Прайм», как россиянам лучше сохранить сбережения.

По мнению руководителя отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами», укрепление рубля до 73 за доллар – это хорошая возможность купить американскую валюту.

Коган считает, что на фоне растущей геополитической напряженности курс в 70 рублей за доллар и ниже очень маловероятен.

Сбережения лучше хранить в долларах либо евро, посоветовал эксперт. Речь идет о деньгах, которые не планируется тратить в ближайшее время. //

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