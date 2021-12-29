В будущем смертную казнь в России могут вернуть. Такой вариант не исключил председатель Конституционного суда РФ, передает «Коммерсант».

Валерий Зорькин написал о возможной отмене моратория на применение такого вида наказания в книге «Конституционное правосудие: процедура и смысл».

В данный момент в стране действует мораторий на смертную казнь, который Россия ввела ради того, чтобы вступить в Совет Европы.

Зорькин отметил, что возврат смертной казни возможен, потому что вопрос ее применения нельзя закрыть полностью, пока есть такие преступления, как умышленные убийства. Он уточнил, что многое решает общая правовая ситуация в стране. // Фото: kzvesti.kz