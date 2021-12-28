Россияне увидят парад планет и звездопад Квадрантиды

Россияне в предновогодние дни могут наблюдать парад планет. На зимнем ясном небе вечером с 25 декабря по 7 января можно увидеть Уран, Нептун, Юпитер, Сатурн и Венеру. Недалеко от Венеры расположены Плутон и Меркурий, но их не видно из-за Солнца. Марс лучше искать на небе с утра.

«Увидеть сразу всю новогоднюю небесную «гирлянду» из планет можно начиная с утра, когда виден Марс, и продолжая вечерами с 16:00 до 18:00. Все светила находятся низко на юго-западе и постепенно уходят за горизонт», - говорится на сайте московского планетария. Лучшее время для наблюдений - 17:00. После 18:00 за горизонтом скрывается Венера, к 19:00 - Сатурн, после 20:30 - Юпитер. Нептун можно наблюдать до полуночи, Уран – в телескоп всю ночь.

Первый звездопад в новом году россияне смогут увидеть 3 января. В пик активности метеорного потока Квадрантиды ожидается до 120 метеоров в час, это 1-2 метеора в минуту при ясном небе. Лучше всего наблюдать за явлением с полуночи и до рассвета. (фото planetarium-moscow.ru)