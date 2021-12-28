Жительницу Карелии оштрафовали за уличную торговлю фаршем и салом

Жительница Пудожского района торговала на улице продукцией собственного производства. Пудожане могли приобрести свиной фарш, шпик, карбонат, бекон и сало. Информация о несанкционированной торговле дошла до Россельхознадзора в ноябре. Специалисты проверили и нашли нарушения. Оказалось, что на продукции не было маркировок с названием, составом, дате изготовления, сроках и условиях хранения, данными об изготовителе. У женщины не было и ветеринарных сопроводительных документов, которые подтверждают безопасность продукции.

В Россельхознадзоре подчеркнули, что неиследованная продукция может стать причиной распространения заболеваний животных, например, африканской чумы свиней. Хотя это заболевание для человека не опасно, но оно представляет большую угрозу для свиноводства.

В итоге женщину привлекли к административной ответственности и оштрафовали на четыре тысячи рублей. (фото pixabay.com, Alexas_Fotos)