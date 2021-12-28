Ситуация с COVID-19 в России может ухудшиться после праздников

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова спрогнозировала ухудшение эпидситуации с коронавирусом в стране после новогодних праздников, сообщает РИА Новости. В праздники количество контактов между людьми увеличивается, а вместе с этим возрастают и риски распространения нового штамма омикрон.

«И мы можем ожидать ухудшения эпидситуации после выходных дней. Это требует готовности всех уровней системы здравоохранения, и я прошу на это обратить особое внимание», - заявила Попова в ходе заседания президиума Координационного совета по коронавирусу. Она добавила, что специалисты Роспотребнадзора переходят на усиленный режим работы.

Попова призвала регионы России в новогодние праздники обратить внимание на организацию мероприятий и недопустимость скопления людей. (фото pixabay.com, Jordy_Nijenhuis)