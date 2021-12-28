Более девяти тысяч случаев ОРВИ зафиксировано в Карелии за неделю

В Карелии продолжает расти заболеваемость ОРВИ и гриппом, следует из данных, представленных Роспотребнадзором.

С 20 по 26 декабря в республике зарегистрировано 9121 случай заболевания. Эпидпорог превышен на 53,3%. Больше всего заболевших среди детей от 3 до 6 лет и от 7 до 14. В Петрозаводске за неделю зарегистрировано 4716 случаев ОРВИ.

Из-за повышенной заболеваемости закрыта одна школа в Питкярантском районе; приостановлена деятельность 171 класса в 37 школах республики. Также приостановлена деятельность 54 групп в 26 детских садах.

Эксперты выделили вирусы гриппа (АH3N2), риновирусы, РС- вирусы. За неделю были госпитализированы 32 человека с диагнозом ОРВИ. (фото pixabay.com, viktorpugno6)