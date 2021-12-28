28 декабря 2021, 16:59
Несколько домов центре Петрозаводска останутся без электричества
29 декабря с 9 до 17 электричество могут отключить в доме на проспекте Ленина и улице Куйбышева
Энергетики предупредили о временном отключении электроснабжения в многоквартирных домах на проспекте Ленина, 4, и улице Куйбышева, 19, в Петрозаводске.
Временные неудобства возможны с 9:00 до 17:00.
В среду, 29 декабря, специалисты планируют провести работы на кабельной линии электропередачи. (фото pixabay.com, AJS1)